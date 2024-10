Aeroporto dello Stretto, De Felice: “Investimento storico. Le chiacchiere stanno a zero”

“Le chiacchiere stanno a zero”.

Esordisce così il presidente Sacal Arturo De Felice intervistato dalla stampa locale prima della conferenza riguardante i 25 milioni destinati all’Aeroporto dello Stretto. Un traguardo importante che i reggini attendevano da tempo e che fornisce buone speranza per veder finalmente risorgere lo scalo reggino.

De Felice prosegue:

“Questa è una legge finanziaria dello Stato. Credo sia la prima volta che un investimento così importante viene indirizzato all’aeroporto di Reggio Calabria. Un investimento indispensabile, che capita ‘a fagiolo’ per la situazione in cui vige al momento la struttura. Un vero e proprio momento di riscatto. Mentre parliamo tre aerei stanno partendo per Roma, Milano e Torino. Abbiamo fatto l’impossibile e continueremo a farlo per mantenere i voli”.