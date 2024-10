Aeroporto di Reggio, Cannizzaro: “Lo abbiamo salvato e lo rilanceremo”

Quale il futuro dell’aeroporto dello Stretto ? La conferenza stampa andata in scena oggi al T. Minniti aveva una duplice motivazione: da un lato, chiarire la situazione riguardo i prossimi investimenti e la programmazione a medio-lungo termined dello scalo reggino, dall’altro (provare) a spegnere le fiamme relative ai continui attriti tra Sacal e Città Metropolitana.

Una sorta di remake rispetto a quanto accaduto tre anni fa. In quell’occasione al fiano dell’On. Francesco Cannizzaro presenziava l’allora presidente Sacal De Felice, oggi è stato il turno del suo erede, Giulio De Metrio. Anche oggi non si è trattato di ‘un cocktail party’ per citare De Felice, considerata la nuova assenza del sindaco Falcomatà.

“Giusto esprimere opinioni ma non si possono dimenticare i fatti reali”, l’esordio di De Metrio prima che la parola passi al deputato di Forza Italia.