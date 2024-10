Nuovi voli da Lamezia. E gli annunci di Sacal su Reggio Calabria ?

Berlino e Vienna, i nuovi collegamenti che arricchiranno il network dell’aeroporto di Lamezia Terme a partire da domani, 28 giugno, con l’avvio del collegamento stagionale su Berlino operato da Easyjet con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì.

Domenica 3 luglio sarà la volta di Ryanair che, per la prima volta collegherà lo scalo lametino con Vienna, il giovedì e la domenica. E l’estate calabrese riserverà ancora delle novità nel mese di luglio con nuove destinazioni nazionali e internazionali.

Nel 2022, la Calabria risulta, infatti, tra le destinazioni turistiche più apprezzate e si prevede un incremento dei flussi turistici pari al 22,8% rispetto all’anno precedente (fonte Demoskopika).

Un incremento confermato anche dal trend positivo degli aeroporti calabresi che, nei primi mesi dell’anno, hanno registrano valori molto vicini all’anno pre-pandemia ma di gran lunga superiori al 2021 e ci si attende un ulteriore crescita nei mesi a venire.

“Stiamo lavorando per trovare una soluzione immediata a questo problema, e soprattutto stiamo operando, in modo strategico e sistematico, per portare a Reggio Calabria tre nuove importanti rotte: nei prossimi giorni avremo novità in merito”.