Aeroporto di Lamezia, online il calendario estivo 2020 di Ryanair

L’autunno è appena cominciato in Calabria, ma la compagnia irlandese low cost, Ryanair, non perde tempo (almeno per quanto riguarda l’aeroporto di Lamezia Terme) e mette online l’operativo estivo 2020.

CALENDARIO 2020

A partire da marzo e fino ad ottobre 2020, ci sarà il collegamento 2 volte a settimana con Vienna. Risultano confermate le seguenti rotte: Bruxelles Charleroi, Berlino Tegel, Francoforte Hahn, Karlsruhe Baden Baden, Cracovia, Londra Stansted, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pisa e Venezia Treviso.

Malta passerà da 2 a 3 frequenze settimanali (Mercoledì, Venerdì e Domenica).

Bordeaux non risulta confermata.

Fonte: aeroporticalabria.com