Aeroporto di Reggio, la vice presidente Princi: ‘Sarà rilanciato, è impegno della Regione’

L’aeroporto di Reggio Calabria sarà rilanciato. Ad assicurarlo è la vice presidente della Regione Calabria Giusi Princi, a Palazzo San Giorgio per partecipare alla conferenza di presentazione de ‘I Tesori del Mediterraneo’.

Ieri è arrivato l’ennesimo ‘avvertimento’ da parte della task force comunale coordinata dall’avv. Salvatore Chindemi nei confronti di Sacal.

Ove si frapponessero ostacoli all’ottenimento di questa vitale autonomia, sarebbe inevitabile intraprendere un’azione finalizzata alla revoca della concessione alla Sacal da parte di Enac, per gravi inadempimenti contrattuali, visti i disastrosi risultati sul piano di sviluppo e gestione dello scalo reggino”, si legge nel duro comunicato della task force reggina.

“L’inattività volativa nel nostro aeroporto è determinata esclusivamente da scelte di politiche aziendali della società di gestione Sacal che, incontrovertibilmente, in modo programmato e scientifico, hanno privilegiato e privilegiano lo scalo lametino, sacrificando, cinicamente, quello reggino.

La vice presidente Princi, a margine della conferenza che si è tenuta a Palazzo San Giorgio, sul tema aeroporto è intervenuta ai microfoni di CityNow.

“La volontà della Regione è quella di promuovere le tante bellezze legate all’arte, alla cultura, ma anche al paesaggio per richiamare il turismo. Soltanto così potremo far finalmente decollare lo sviluppo economico sociale e culturale. Da istituzioni ci occuperemo anche trasversalmente delle infrastrutture, intervenendo, per esempio, sull’aeroporto.

Sarà un impegno che la Giunta Occhiuto porterà a compimento. Non ci piacciono i proclami ma vogliamo dimostrare le cose concretamente”, assicura Princi.