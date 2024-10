Aeroporto di Reggio, Minasi. ‘Finalmente vera opportunità di crescita. Via gli alibi’

A seguito della conclusione del tavolo al Ministero dei Trasporti con Enac, Enav e Sacal, convocato d’urgenza ieri dal Ministro Matteo Salvini, sollecitato in questo senso dalla senatrice reggina Tilde Minasi, è la stessa senatrice a commentare con queste parole l’ottima riuscita dell’incontro e le novità importantissime che riguardano il Tito Minniti.

«La Lega, con il Ministro Salvini e i suoi rappresentanti sul territorio – continua la Senatrice – è riuscita finalmente a sbloccare la situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, portando a casa un successo strepitoso, atteso da lunghissimi anni: l’eliminazione delle limitazioni all’operatività dello scalo che, finora, avevano rappresentato l’ostacolo – e l’alibi perfetto – per bloccare la crescita dell’Infrastruttura a favore di altri territori!

Ribadisco con gioia – dice ancora Minasi – il mio grazie al Ministro per aver risposto immediatamente alle mie sollecitazioni e per aver convocato in sole 24 ore un tavolo tecnico con Enac, Enav e Sacal per metterle di fronte alle loro responsabilità e trovare finalmente soluzione al problema.

Ce l’abbiamo fatta, a dispetto di chi ha lanciato stupide accuse di “intermittenza” e di voler “salire sul carro dei vincitori”, nonchè di chi da sinistra, responsabile negli anni passati dello sfacelo del nostro scalo, ha cercato di attribuirne la responsabilità agli avversari.

A dare, per la prima volta in decenni, una reale, fattibile e concreta opportunità di sviluppo – prosegue la Senatrice – è invece proprio la Lega! Se ne facciano tutti una ragione.

Anche perché ciò che conta è il risultato, e per noi l’unico risultato possibile era proprio garantire ai reggini e a tutta l’area metropolitana dello Stretto un aeroporto degno di questo nome. Come stiamo facendo, anche in sinergia con il governatore Occhiuto che ha messo a disposizione dello scalo fondi e sforzi per il suo rilancio, e che colgo l’occasione per ringraziare.

A chi, dunque – aggiunge Minasi – ha tentato di infangare in queste ore il mio operato e le mie iniziative in merito, rispondo che il mio lavoro in politica non è mai stato basato su proclami, conferenze e annunci, che si rivelano poi pure prese in giro dei cittadini, ma solo sui fatti, su un’azione seria e sostanziale, portata avanti nel silenzio, per poi eventualmente comunicarne, appunto, solo i risultati concreti conseguiti.

Come in questo caso. Ora – conclude la Senatrice – tocca a chi governa la città metropolitana cogliere questa nuova preziosissima opportunità e non lasciarsela, per l’ennesima volta, sfuggire! Speriamo non sia nuovamente sprecata»