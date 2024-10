Aeroporto di Reggio, arriva la svolta. Affidati i lavori, al via la rivoluzione

L’aeroporto di Reggio Calabria muove i primi passi verso la tanto attesa rivoluzione. È stata aggiudicata la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento, riqualifica ed ampliamento del Tito Minniti. Il progetto aveva un importo iniziale di quasi 14 milioni di euro, è risultato aggiudicatario il costituendo Consorzio Stabile INFRA.TECH S.C. A R.L. con un importo di aggiudicazione di 12,5 milioni di euro, inclusi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Inizia a prendere forma il futuro dello scalo reggino, da tempo ‘ingabbiato’ e alla ricerca di nuovi orizzonti. L’aerostazione sarà completamente rinnovata, secondo quanto illustrato già da Sacal ed Enac nel corso di questi mesi. Dei 25 milioni complessivi destinati all’ampliamento e riqualificazione dello scalo, circa la metà saranno impegnati da subito con l’appalto aggiudicato da Infratech.

Fondamentale l’abbattimento delle limitazioni, che permetterà all’aeroporto di Reggio Calabria di attrarre voli e compagnie come mai accaduto sino a oggi. La classificazione dell’aeroporto dello Stretto dal codice C a quello B era uno dei vincoli principali da superare, per poter davvero concretizzare un futuro radioso per il Tito Minniti.

Lo studio elaborato nei mesi scorsi ha messo in evidenza dati incoraggianti per i prossimi anni: il numero di viaggiatori è destinato a salire sensibilmente sino al 2025-2026, anni in cui i lavori secondo l’attuale cronoprogramma si concluderanno.

In attesa di vedere prossimamente i primi cantieri all’interno dell’aerostazione, ha subito invece un piccolo stop la gara per impianti di controllo e smistamento bagagli, si conta però nel giro di poche settimane di dare il via ai lavori dopo la nomina del direttore del cantiere.

“I leoni da tastiera hanno scritto di tutto, in questi mesi, sui 25 milioni dell’aeroporto – ha detto l’on. Francesco Cannizzaro. Oggi posso affermare che sono felice che queste risorse hanno trovato finalmente concretezza dopo due anni di pandemia. Ringrazio Marco Franchini per il lavoro egregio che sta facendo, su 25 milioni, 20 sono già aggiudicati, questa primavera partiranno i lavori”.

Il deputato reggino nel corso della conferenza stampa della scorsa settimana aveva dichiarato inoltre che “grazie al lavoro certosino di Enac, sono state abbattute le limitazioni”: