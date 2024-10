Aeroporto dello Stretto, in arrivo buone notizie da Sacal su Alitalia

Sacal esprime la sua soddisfazione per l’incremento dell’offerta Alitalia sull’Aeroporto di Reggio Calabria. La principale compagnia italiana, a partire dal 27 ottobre prossimo con l’entrata in vigore dell’orario invernale, porterà infatti a due i voli quotidiani per Roma-Fiumicino e confermerà il volo giornaliero per Milano-Linate. I voli saranno effettuati con Airbus A319 da 144 posti in classe unica e osserveranno i seguenti orari:

Voli in partenza da Reggio Calabria

AZ 1154 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 06.50 – 08.05

AZ 1156 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 15.10 – 16.25

AZ 1198 Reggio Calabria – Milano Linate 16.00 – 17.40

Voli in arrivo a Reggio Calabria

AZ 1157 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 13.15 – 14.25

AZ 1195 Milano Linate – Reggio Calabria 13.35 – 15.15

AZ 1161 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 21.35 – 22.45

Particolarmente rilevante il nuovo volo per Roma Fiumicino delle ore 6.45 con rientro alle 21.35 che favorisce la mobilità della comunità servita dall’Aeroporto dello Stretto sia per i voli andata e ritorno in giornata, sia per una migliore connessione con i voli Alitalia nazionali, internazionali e intercontinentali in partenza dall’hub di Roma-Fiumicino.

I passeggeri possono già da ora acquistare biglietti per il nuovo programma voli sui canali Alitalia (il sito alitalia.com, le App e il call center della compagnia al numero 89.20.10) o presso le principali agenzie di viaggio.

“L’impegno assunto da Alitalia a servizio del bacino di utenza dello Stretto testimonia gli ottimi rapporti tra il vettore e la gestione SACAL e rappresenta un elemento essenziale ed imprescindibile per lo sviluppo dell’Aeroporto di Reggio Calabria” così ha commentato il Presidente De Felice, concludendo “Siamo fiduciosi che tale impegno possa implementarsi ulteriormente nel prossimo futuro”.