Aeroporto Tito Minniti: in arrivo il management di Ryanair

Grande attesa per l’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria.

Come anticipato sulle pagine di CityNow in questi giorni, Ryanair presenterà i nuovi voli da e per Reggio Calabria, giovedì 15 febbraio. Nella giornata di domani il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, insieme ai vertici della nota compagnia aerea con sede a Dublino, annuncerà il nuovo progetto sul Tito Minniti.

E in vista dell’appuntamento di domani è stato segnalato l’arrivo in queste ore della delegazione della compagnia irlandese.

Il management di Ryanair arriverà infatti oggi all’Aeroporto di Reggio Calabria alle 14:54 con il volo proveniente da Palermo. Come riporta FlightRadar24, l’aeromobile sarà un Boeing 737 MAX 200 marche EI-IFY.