Aeroporto ‘T.Minniti’, l’annuncio di Cannizzaro: ‘Le limitazioni non ci saranno più. La pratica è chiusa’

La notizia arriva a margine dell’incontro che il segretario generale della UIL Reggio Calabria Nuccio Azzarà ha organizzato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’hotel Excelsior.

All’importante appuntamento la UIL ha invitato i neo eletti deputati Giovanni Arruzzolo e Francesco Cannizzaro e i Senatori Nicola Irto e Tilde Minasi.

Era questo l’obiettivo dichiarato dal sindacato e che la stessa confederazione si era prefissata.

Un obiettivo in parte raggiunto se si pensa che al tavolo, dei quattro invitati, uno solo (Giovanni Arruzzolo) non era presente.

Dopo numerose riflessioni sul tema trasporti, sanità ed infrastrutture, l’on. Francesco Cannizzaro annuncia un’importante novità per i reggini:

“La notizia che vi do stasera in merito all’aeroporto dello Stretto, oltre ai già noti 215 milioni per i tre scali calabresi stanziati con il Cis Volare, riguarda le limitazioni del ‘T.Minniti‘. Presto le limitazioni non ci saranno più e questo ci consentirà di attrarre importanti compagnie come Ryanair e tutte le altre che hanno già dimostrato l’interesse per Reggio Calabria.