Famiglie ponte e affido: a Reggio l’evento del Centro Comunitario Agape

Una azione corale di Regione, Tribunali per i minorenni, Città Metropolitana, ASP, enti locali e associazioni per dare la possibilità al maggior numero possibile di bambini e ragazzi in grave difficoltà di crescere in una famiglia: in quella d’origine laddove possibile o in una sostitutiva attraverso l’affido e l’adozione.

Con priorità per la fascia zero-cinque anni e per i bambini con bisogni speciali, il progetto prevede l’attivazione di una rete di famiglie-ponte e di singoli da formare e sostenere.

Questa è la sfida che sarà lanciata dal Centro Comunitario Agape nella giornata di studio organizzata per mercoledì 27 novembre, che si svolgerà la mattina a Palazzo Alvaro con inizio alle ore 9:00 e il pomeriggio presso la Chiesa del Crocifisso.

Programma della mattina (Palazzo Alvaro, ore 9:00)

Il programma prevede:

Saluti di Domenico Mantegna per la Città Metropolitana, del Direttore Generale dell’ASP Lucia Di Furia , del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Basilicata Gianni Pensabene , e del Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali Danilo Ferrara .

per la Città Metropolitana, del Direttore Generale dell’ASP , del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Basilicata , e del Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali . Introduzione per il Centro Comunitario Agape da parte dell’assistente sociale Nicoletta Latella .

. Relazione introduttiva di Marco Giordano, psicologo e genitore affidatario della Fondazione Progetto Famiglia di Napoli.

Interventi:

Giovanni Schipani , neuropsichiatria infantile e genitore affidatario Agape.

, neuropsichiatria infantile e genitore affidatario Agape. Marcello D’Amico , Presidente del Tribunale per i Minorenni.

, Presidente del Tribunale per i Minorenni. Referenti degli ambiti territoriali: Tiziana Catalano (Villa San Giovanni) Daniela Campolo (Melito Porto Salvo) Sonia Bruzzese (Caulonia) Vincenzo Sulla (Reggio Calabria) Antonella Dominello (Polistena) Saverio Latella (Taurianova)

Pietro Praticò , Dirigente Politiche Sociali Città Metropolitana.

, Dirigente Politiche Sociali Città Metropolitana. Geri Bantel , Coordinamento Regionale Affido e Associazioni.

, Coordinamento Regionale Affido e Associazioni. Assessore Regionale al Welfare Caterina Capponi.

A seguire, replica di Marco Giordano con moderatore Giuseppe Marino, Giudice Onorario.

Programma del pomeriggio (Chiesa del Crocifisso, ore 16:30)

Nel salone Spinelli, in collaborazione con Agesci e Azione Cattolica Diocesana, confronto e proposte sul tema: “Famiglie aperte all’accoglienza e all’affido: le nuove sfide per Chiesa e associazioni”.

Interventi:

Marco Giordano

Marika Micalizzi , responsabile della zona Fata Morgana dell’Agesci.

, responsabile della zona Fata Morgana dell’Agesci. Francesca Chirico , Presidente Azione Cattolica.

, Presidente Azione Cattolica. Lucia e Gianni, famiglia affidataria.

A seguire:

Dibattito e testimonianze.

Conclusioni di Lucia Lipari, Vicepresidente Centro Agape.

Moderatrice: Elisabetta Martelli, volontaria servizio civile Agape e membro del comitato Zona del Bergamotto Agesci.