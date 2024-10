Reggio Imbrattata, Milia: ‘Piccola gaffe, certamente tutto verrà ripulito entro 48h’

A riprova del fatto che fare leva sul sentimento comune di amore per la città può dare i suoi frutti, noi di CityNow accogliamo con grande soddisfazione la risposta garbata e le scuse alla città del candidato di Forza Italia Federico Milia che si è pubblicamente impegnato a ripulire là dove i manifesti non dovrebbero essere affissi.

Di seguito il commento rilasciato dal giovane candidato azzurro:

“Grazie a tutta la redazione di CityNow per questa rubrica, a nome di tutte le squadre manifesti mi scuso io con la città per questo errore, purtroppo il troppo entusiasmo mio e di tutti i ragazzi che partecipano a questa campagna elettorale ha portato a questa piccola gaffe, certamente tutto verrà ripulito entro 48h come è nostra abitudine fare, come abbiamo fatto sempre nelle spiagge e nei quartieri. Adesso continuiamo a portare avanti la battaglia delle idee per la nostra città”.