Affluenza del pubblico al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: ecco i numeri.

In merito alle notizie di recente diffuse sulla stampa nazionale in relazione all’affluenza del pubblico al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per la visita ai Bronzi di Riace ed agli introiti derivanti dai biglietti emessi, si ritiene opportuno rendere noti alcuni dati.Il numero totale dei visitatori nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2014 è 114.730, dei quali 39.000 paganti interi, 5.000 paganti ridotti, 70.730 gratuiti. Si precisa che nel mese di luglio, contrassegnato da 16.440 visitatori totali, dopo l’introduzione del biglietto a pagamento per gli ultrasessantacinquenni, si registra un incasso netto per l’Amministrazione di Euro 42.431,71.Simonetta BonomiSoprintendente per i Beni Archeologici della Calabria