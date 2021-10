Elezioni Calabria 2021: i dati affluenza ore 12 a Reggio e provincia

Le urne sono aperte dalle 07:00 di questa mattina. Dall'inizio di queste elezioni regionali 2021 sono passate, dunque, 5 ore. Qual è stata fino ad ora l'affluenza a Reggio Calabria?

Gli occhi sono tutti puntati sul sito del Ministero dell'Interno. Sono in tutto 404 i Comuni calabresi ed in questi minuti si sta procedendo all'analisi dell'affluenza nelle cinque province.

Affluenza delle ore 12

Per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, nei 97 Comuni, alle ore 12:00 ha votato il 6,93% dei cittadini aventi diritto. A Reggio Comune, invece, il dato dell'affluenza alle ore 12 è leggermente più alto, si sono recati a votare, infatti, il 7,12% degli aventi diritto. Nel 2020 lo stesso dato era del 10,7% per la provincia e l'11,7% al Comune. Un trend al ribasso per la Città dello Stretto. È da tenere, comunque, in considerazione il fatto che alle scorse elezioni si è votato in unico giorno, anziché due.

Il Comune della Città Metropolitana con il più alto tasso di affluenza, al momento è Bova (17,52%). Quello con il dato più basso, invece, è Platì (2%).