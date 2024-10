Covid, l’aggiornamento per Delianuova: in aumento il numero dei positivi

Si comunica che la Prefettura di Reggio Calabria ha aggiornato ulteriormente il numero di casi di soggetti positivi presenti nel territorio comunale che, alle 14:00 di oggi 27 aprile 2021, risultano essere in numero di 213 su 3187 abitanti.

Relativamente al numero di soggetti negativizzati si è in attesa di conoscere, da parte dell’Asp interessata in proposito, il numero attuale (oltre ai 50 già comunicati il 24 aprile 2021).

È da evidenziate, purtroppo, che nella giornata di sabato 24 corrente mese, è deceduta un’altra concittadina alla cui famiglia la Commissione straordinaria – a nome della cittadinanza – esprime il più sentito cordoglio.

Presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), continuano a pervenire richieste di beni essenziali di prima necessità, prodotti farmaceutici ed ossigeno che, ad oggi, risultano essere in numero di 177.

Tali richieste, sono state tutte tempestivamente soddisfatte grazie all’assidua presenza e professionalità del personale del Comune che costantemente presidia tale Centro oltre che alla insostituibile collaborazione dei volontari delle associazioni e di quelli del gruppo comunale di protezione civile resisi disponibili con turni antimeridiani e pomeridiani di ogni giorno.

Si rammenta che, per qualsiasi comunicazione, continua ad essere sempre attiva la email dedicata comune.delianuova.covid@gmail.com.

Si dà notizia, inoltre, che nella giornata di domenica 25 corrente mese sono stati effettuati ulteriori 140 tamponi di controllo a cura della competente ASP a mezzo dell’istituzione di un drive-in presidiato dalle varie associazioni e dalla CRI.

La Commissione straordinaria, tenuto conto delle nuove positività, rinnova l’invito, ancora una volta, a tutti i deliesi di osservare con il massimo scrupolo le misure di contenimento del contagio, evitando, anche in virtù della istituita zona rossa, di allontanarsi dalla propria abitazione se non per i casi previsti dalla normativa vigente e muniti di apposita autocertificazione.