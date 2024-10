Covid, 77 positivi a Delianuova. La Commissione chiude scuola, mercato e cimitero

La situazione Covid nel Comune di Delianuova ha assunto, finalmente, un quadro chiaro. In seguito alle tante segnalazioni di preoccupazioni da parte dei residenti, la Commissione Straordinaria ha fatto un punto sull’emergenza epidemiologica, predisponendo nuove chiusure ed una stretta sui controlli.

La situazione Covid a Delianuova

“Il mancato, rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti allo scopo di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19 nei giorni della scorsa Pasqua ha favorito una significativa diffusione del virus nel territorio del Comune di Delianuova che, questa mattina, ha condotto all’accertamento da parte dei competenti Organi sanitari di ben 77 casi di positività su 3187 abitanti. Tale numero potrebbe, anche a breve, crescere in relazione ai numerosissimi tamponi in corso di processo a seguito dei cui esiti questa Commissione, procederà, come di consueto, all’immediata emissione delle prescritte ordinanze di isolamento preventivo sul cui mancato rispetto verranno effettuati mirati controlli e la cui non osservanza comporterà denuncia penale all’autorità giudiziaria”.

È questo ciò che si legge nella nota diffusa dal Comune di Delianuova nella giornata di ieri.

“Alla luce dei predetti la Commissione straordinaria ha deciso, in attesa di avere dalla competente ASP, specificamente interessata, un quadro epidemiologico più preciso, ha deciso di prorogare la chiusura dell’Istituto Comprensivo di Delianuova almeno fino al prossimo 3 maggio p.v. e di non consentire il mercato settimanale ambulante fino al 3 maggio p.v. disponendo la chiusura al pubblico del cimitero fatta eccezione per le cerimonie funebri pure fino al 3 maggio p.v”.

Stretta sui controlli

Visti i problemi riscontrati nel periodo di Pasqua ed il mancato rispetto delle norme anti-Covid:

“In questo contesto l’attento monitoraggio dell’evoluzione della situazione in ambito comunale costantemente condotto dalla Commissione straordinaria fin dall’inizio dell’insorgere del fenomeno pandemico in atto, in stretto raccordo con la Prefettura di Reggio Calabria e l’ASP ha indotto nella serata di ieri 17/04/2021 anche all’attivazione del Centro Operativo Comunale e ciò allo scopo di favore un migliore raccordo fra tutte le componenti istituzionali interessate, specialmente in funzione di una comunicazione univoca e cadenzata dei numeri dell’infenzione sul territorio deliese sia in termine di contagi che di controlli che saranno intensificati e mirati con il contributo determinante in particolare dell’Arma dei Carabinieri oltre che delle eventuali ulteriori misure di contenimento dell’infezione che si riterrà di adottare”.

Informazioni per cittadini

Per tenere costantemente aggiornati i cittadini, la Commissione ha deciso inoltre di attivare un numero di telefono ed una mail alla quale chiedere informazioni, oltre all’istituzione di una sorte di “bollettino” giornaliero: