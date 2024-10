Reggio, Tempietto work in progress: lo stato dei lavori – FOTO

Leggi anche

I lavori per il nuovo Tempietto di Reggio Calabria stanno progredendo rapidamente, come confermato dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Le opere, che si svolgono anche di sera, stanno portando a termine vari elementi del progetto. Sono già completate l’area fitness e quasi ultimati il parco giochi, i campi da basket e da beach soccer, le aree verdi e la piazza d’acqua.

“Grazie a chi lavora per completare un’opera che, a breve, contiamo di consegnare alla città”.

Il progetto di riqualificazione, approvato dalla giunta Falcomatà e finanziato con un investimento pubblico di 750 mila euro attraverso i ‘Patti per il Sud’, copre circa tre ettari di superficie.

Un progetto che ha trasformato una parte di città abbandonata in un’area ricreativa e sportiva, che punta anche a creare un nuovo fronte a mare cittadino che si collega al Lungomare Italo Falcomatà e al Waterfront di Zaha Hadid.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 10 agosto, data in cui i cittadini di Reggio Calabria potranno finalmente godere delle nuove strutture e spazi verdi. L’area, infatti, non sarà solo un centro sportivo e ricreativo, ma anche un nuovo punto di riferimento culturale e sociale per la città.