Reggio, il Tempietto si fa bello: c’è la data dell’inaugurazione – FOTO

“Ti vedo scritta su tutti i mAri, anche il Tempietto mi parla di te. E questa notte questa Città mi sembra bellissima…”.

Questo il testo di uno degli ultimi messaggi del primo cittadino Giuseppe Falcomatà apparsi su FB dopo l’installazione della grande scritta ‘Reggio Calabria’ nell’area del Tempietto.

La zona a sud del lungomare Falcomatà si è rifatta il look e i lavori dell’area del Tempietto sono quasi ultimati. La trasformazione è in via di conclusione e l’amministrazione sembra avere le idee chiare sul giorno in cui verrà aperta al pubblico la nuova area ludica nella parte finale del Lungomare Falcomatà.

Da un sopralluogo fatto proprio questa mattina, l’area sembra aver ancora numerosi angoli e dettagli che devono essere ancora completati ma l’impatto che si ha con il nuovo Tempietto è davvero esaltante se si pensa che a breve quel luogo, finora spoglio e perlopiù deserto durante gran parte dell’anno, diventerà presto un centro di ritrovo per famiglie e gruppi di ragazzi desiderosi di trascorrere moment di sport e relax in riva allo Stretto.

In attesa dei canestri che completeranno il playground dedicato a Kobe Bryant, con l’installazione della scritta ‘Reggio Calabria‘ il Tempietto si fa sempre più bello.

E sabato 10 agosto , con ogni probabilità, sarà il data da cerchiare in rosso. Quel giorno i reggini potranno godere delle nuove aree presenti con due aree ludico-sportive.

“Il Tempietto diventerà anche meta culturale. Contiamo di renderlo fruibile per l’estate, vogliamo sia punto di riferimento anche per gli eventi dell’estate Reggina. E’ nostra intenzione realizzare un percorso recuperando l’antico basolato, che oggi è depositato presso il deposito legname alle spalle dello stadio, le parole di Falcomatà”.

Queste le dichiarazioni di Falcomatà con cui aveva spoilerato il cantiere pubblicando alcune immagini del nuovo Tempietto.

Il progetto generale, approvato dalla giunta Falcomatà, coinvolge circa tre ettari di area, con un investimento pubblico di 750 mila euro, a valere sui ‘Patti per il Sud’ e punta a completare l’intero nuovo fronte a mare cittadino che parte dal Parco Lineare Sud, per ricongiungersi con il Lungomare Italo Falcomatà e proseguire verso il centro del Waterfront di Zaha Hadid nell’area del Porto.

Non rimane che attendere ancora qualche giorno prima di ammirare la nuova centralissima area incastonata in uno dei luoghi più belli della città.