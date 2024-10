Reggio, aggredita dipendente Teknoservice. Marcianò: ‘Fatto bene a denunciare’

Lo ha detto il consigliere comunale di Impegno e Identità, Angela Marcianò.

“Non credo basti più esprimere solidarietà. Non è corretto fermarsi a questo. Penso che le nostre coscienze si debbano scuotere e indignare. Ogni ingiustizia che si abbatte su un’altra persona dobbiamo considerarla come successa a noi stessi, anzi, peggio ancora, ai nostri figli a cui teniamo di più.

Se Reggio sta arretrando è perché i cittadini per primi non le dedicano più alcuna attenzione. Vivono come monadi. Dite che i politici sono incapaci: fate politica anche voi e tentate di fare meglio. Dite che c’è solo corruzione e clientela: denunciate, anche con il rischio che vi si ritorca tutto contro. Non fermiamoci alla critica, agli insulti, alla rabbia, al disgusto. La critica sterile logora la città e prima ancora l’autore della stessa, che si crea un alibi per non fare assolutamente più nulla per tentare di migliorare le cose.

“Ti abbraccio signora dipendente aggredita. Mi ritengo ferita, presa a botte e dolorante quanto te. Hai fatto bene a denunciare. Spero che tu possa almeno trovare un po’ di giustizia. Di dignità invece ne hai da vendere”.

Seppur bastonati alziamoci da terra, tutti, anche uno alla volta. Quando saremo tutti operativi e con la schiena dritta, forse avremo anche il diritto di criticare”.