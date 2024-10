Reggio, poliziotti aggrediti e attentato a Bentivoglio. Minasi: ‘Atti gravissimi’

Inizia così una nota della Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, che con amarezza commenta quanto accaduto a Reggio, con riferimento, da un lato, alle pattuglie della Polizia che, nei pressi del campo nomadi di Ciccarello, sono state danneggiate da lancio di oggetti pesanti, tanto da costringere gli agenti ad allontanarsi, per mettersi in salvo, e, dall’altro, all’incendio che ha distrutto, per l’ennesima volta, un deposito di proprietà di Bentivoglio.

«Sul territorio dello Stato italiano – prosegue la Senatrice – non si può pensare che esistano “terre di nessuno” in mano a chicchessia. I campi nomadi non possono diventare aree inviolabili, perfino per chi lo Stato lo rappresenta e ne deve tutelare la sicurezza, né chi li abita può continuare a pensare di godere di una particolare impunità. E’ gravissimo che interi quartieri, in alcuni casi, siano ormai impenetrabili, addirittura anche da parte degli agenti di polizia, ai quali viene impedito di svolgere la propria attività di vigilanza sul territorio. Sottoporrò immediatamente la questione al Ministro Piantedosi – riferisce Minasi –perché possa valutare le azioni da intraprendere, innanzitutto per garantire la sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine, ma anche perché l’autorità dello Stato sia riaffermata in tutta la sua forza. Ed esprimo agli uomini della Polizia di Stato la mia massima solidarietà. Stesso ragionamento – continua – vale per quanto accaduto a Tiberio Bentivoglio. Mi sono più volte occupata del suo caso e, qualche mese fa, dopo la sua ennesima denuncia sulle condizioni di vita dei testimoni di giustizia come lui, in qualità di Senatore mi sono presa a cuore la sua situazione portandola in Commissione Parlamentare Antimafia, dove, nonostante le sue reiterate richieste, non era stato finora mai ascoltato. Ebbene, sono riuscita – comunica ora la Senatrice – e ne sono molto felice, a far disporre finalmente la convocazione di Tiberio da parte della Commissione perché sia audito, cosa che avverrà proprio tra qualche giorno, il 29 ottobre. Sono dunque particolarmente amareggiata – dice ancora – per la nuova intimidazione che ha subito nei giorni scorsi, avremo modo di parlarne nella sede parlamentare e cogliere le sue segnalazioni e il suo appello, facendo in modo che non cada nel vuoto. Intanto – conclude Minasi – anche a lui e alla sua famiglia esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza, per farli sentire, spero, meno soli».