Reggio, Giannetta: ‘Stop aggressioni e furti ai cacciatori. Serve una legge a tutela’

“Mercoledì porterò in Commissione una proposta di legge sulla caccia che mira a valorizzare l’attività faunistica e a rafforzare il sistema di tutele per una categoria che svolge una funzione essenziale nei nostri territori”.

Lo dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta, annunciando un’iniziativa che si colloca in una precisa visione legislativa e politica di riconoscimento del ruolo dei cacciatori.

“L’attività venatoria non è soltanto una pratica regolata dalla legge, ma rappresenta un presidio concreto del territorio. I cacciatori sono vere e proprie sentinelle delle aree rurali e interne: contribuiscono alla protezione delle colture agricole e alla difesa delle imprese dai danni ingenti, spesso incalcolabili, provocati dalla fauna selvatica, in particolare dai cinghiali“.

Solidarietà e appello per la sicurezza dei territori

Giannetta esprime inoltre “una ferma e netta condanna per gli attacchi e le aggressioni registrate in questo ultimo periodo, episodi gravi e inaccettabili che si sono acuiti in particolare in Provincia di Reggio Calabria ed esprime particolare solidarietà ai cacciatori rimasti feriti”.

Il consigliere rivolge un appello alle Forze dell’Ordine ad intensificare i controlli nelle prime ore del mattino e all’imbrunire, che sono i momenti più critici, in cui si registrano furti di fucili.