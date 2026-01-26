A Melito e Roghudi tutto pronto per i laboratori per l’infanzia e le attività circensi di AgorHub

Nuove attività per i più piccoli tra Melito e Roghudi: lettura, scrittura creativa e giochi narrativi, più giocoleria, equilibrismo e danza aerea. AgorHub è attivo anche a scuola con un modulo di giocoleria educativa

A Melito di Porto Salvo, presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, partono due laboratori dedicati ai più piccoli a cura di Associazione Urbana ETS: ⁠“Giochiamo ad ascoltare”, un laboratorio settimanale rivolto a bambine e bambini di 5 e 6 anni, in programma da gennaio a maggio, ogni lunedì pomeriggio. Le storie si ascoltano… giocando! Tra libri illustrati, giochi narrativi e attività creative, i piccoli saranno accompagnati in un percorso che stimola attenzione, immaginazione e partecipazione.

“Officina delle Parole”, destinato a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni, propone un viaggio nel mondo della lettura e della scrittura come strumenti espressivi e creativi. Tra racconti, scrittura di gruppo e giochi con le parole, i partecipanti esploreranno nuovi modi di comunicare, raccontare e immaginare insieme.

Nel comune di Roghudi, invece, parte una nuova e coinvolgente esperienza educativa a cura della Cooperativa Sociale TenRock Teatro Circo: per tutto il mese di febbraio, tutti i pomeriggi da lunedì a sabato, presso l’Access Point, si terranno laboratori di giocoleria, equilibrismo, teatro, acrobatica e danza aerea, dedicati a bambine, bambini e adolescenti del territorio. Un’occasione straordinaria per scoprire il linguaggio del corpo, migliorare la coordinazione, aumentare l’autostima e allenare il gioco di squadra, attraverso le affascinanti arti circensi.

Parallelamente, la Cooperativa TenRock sarà attiva anche presso l’Istituto Tecnico Economico Liceo Familiari di Melito di Porto Salvo, dove, due volte a settimana, incontrerà le classi del primo e secondo anno in un modulo di giocoleria educativa, finalizzato allo sviluppo di abilità motorie, concentrazione e cooperazione tra pari nell’ambito della curvatura “Management dello Sport”.

AgorHub continua così a promuovere esperienze educative e culturali capaci di generare benessere, favorire l’inclusione sociale e valorizzare il potenziale creativo delle nuove generazioni. AgorHub è un progetto culturale e sociale finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU, e attivo nei Comuni di Roghudi, Montebello Jonico Saline e Masella, che promuove pratiche inclusive, educative e partecipative nei territori del Sud Italia, valorizzando la dimensione comunitaria come motore di trasformazione e crescita.

Per partecipare alle attività di laborarorio, contattare: Antonella Surfaro (info.agorhub@gmail.com tel. +39 342 391 0891)