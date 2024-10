Agostino Li Vecchi e la Viola Basket, un legame indissolubile

Agostino Li Vecchi, calabrese doc e reggino d’adozione ai microfoni di CityNow Sport racconta il suo passato neroarancio : “Reggio Calabria mi ha permesso di diventare uomo e giocatore, sono più che affezionato alla città. Io avrei dovuto far parte dello staff tecnico del nuovo corso, ma per una serie di motivi non si è trovato l’accordo. E’ un momento difficile per tutti al Sud, non solo per la leggendaria Viola, mantenere squadre ad un certo livello costa davvero tanto in termini economici e di fatica”.

PRESENTE. “Attualmente alleno in Sicilia, in serie C, a San Filippo del Mela, bisogna arrangiarsi sul piano societario, va discretamente dal punto di vista sportivo”.

GIOVANI CESTISTI. “Sui ragazzi di oggi penso che servirebbe un Tonino Zorzi che alleni e non come oggi avviene per semplicemente gestire una squadra, mi ispiro al mio grande maestro Gaetano Gebbia sul metodo di formazione dei miei giocatori”.

BUON AUSPICIO. “Auguro a tutti coloro che orbitano nel mondo della pallacanestro di metterci cuore e fatica, in tal modo riavremo il basket di una volta, che personalmente apprezzavo maggiormente”.