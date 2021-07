'Agosto a casa', Marcello Fonte torna regista e gira tra Archi e Reggio Calabria

Nuova esperienza da regista per l'attore reggino Marcello Fonte. Il 9 luglio è uscito su tutte le piattaforme 'Agosto a casa', brano scritto e prodotto da 'La Scelta'. Nel videoclip girato dall'attore Palma d'oro c'è la partecipazione dell'attore reggino Saverio Malara, già assieme a Fonte sul set del film 'Aspromonte'.

Il video del brano, oltre che nei territori cari a Fonte come Reggio Calabria e l'amata Archi, è stato girato anche a Roma, oramai terra d'adozione dell'attore reggino. Non è la prima esperienza da regista per Marcello Fonte: già nel 2015 infatti girò e intepretò il film 'Asino Vola', storia incentrata sul sogno di un bambino che vuole diventare musicista.

Dopo l'exploit registrato a Cannes con la vittoria della Palma d'Oro per la magistrale interpretazione in Dogman, Fonte ha maturato diverse esperienze di rilievo, compresa una negli Stati Uniti. L'attore reggino ha fatto parte dell'acclamata serie I Know This Much Is True, con Mark Ruffalo nei panni del protagonista.