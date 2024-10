Agrumaria Reggina entra in “Elite”. La soddisfazione di Confindustria Reggio Calabria

“Siamo davvero orgogliosi che una realtà produttiva reggina, nostra associata, abbia ottenuto un risultato così prestigioso. Segno evidente che questo territorio, a dispetto delle innumerevoli criticità, continua ad esprimere autentiche eccellenze imprenditoriali e modelli vincenti sotto i profili finanziario, gestionale, dell’innovazione e degli elevati standard di qualità”. E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, in relazione all’ingresso della società “Agrumaria Reggina” di Reggio Calabria (azienda fondata da Francesco Chirico specializzata nella produzione di succhi d’arancia e di agrumi, particolarmente attiva sul mercato estero e in diversi continenti.) in “Elite“, il percorso della borsa d’affari italiana milanese riservato alle aziende al top, ovvero società che hanno un fatturato medio di circa 60 milioni di euro.

“Il traguardo raggiunto da Agrumaria Reggina – prosegue Nucera – quale prima azienda calabrese ad entrare in Elite, è un fatto estremamente importante perché tale programma è altamente rappresentativo di quella che è l’economia reale, indicando i modelli imprenditoriali più virtuosi per fatturato e, soprattutto, capacità di crescita annua e di radicamento nei mercati internazionali. Questo risultato – evidenzia il presidente di Confindustria Reggio Calabria – rappresenta un motivo di spinta ulteriore per l’intero tessuto produttivo locale a proseguire con rinnovato slancio lungo il percorso di crescita e di ricerca costante di progetti e idee innovative. A tutto il team di “Agrumaria Reggina”, dirigenti, tecnici e dipendenti– conclude Nucera – rinnovo le più vive congratulazioni di Confindustria Reggio Calabria, in ogni sua componente e un grosso in bocca al lupo per il nuovo brillante percorso intrapreso”.

Ufficio Stampa Confindustria Reggio Calabria