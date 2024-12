Aiac Calabria: Girolamo Mesiti confermato presidente

Si è tenuta l’assemblea regionale elettiva per il rinnovo delle principali figure di rappresentanza dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.). Il risultato è stata la conferma anche per i prossimi quattro anni del Presidente Regionale uscente mister Girolamo Mesiti.

«È per me un onore e una grande responsabilità ricoprire nuovamente questo ruolo»,

le parole di Girolamo detto “Mommo” Mesiti, che ha aggiunto:

«Continuerò ad impegnarmi per essere al servizio di tutta l’associazione, ascoltando le esigenze degli iscritti e proponendo nuove idee affinché l’A.I.A.C. Calabria possa contare sempre più a livello nazionale, e crescere nella consapevolezza dell’importante ruolo che può ricoprire sul territorio e negli organi di rappresentanza istituzionali FIGC».

Una riconferma avvenuta in maniera schiacciante e, per la prima volta nella storia dell’associazione, finalmente unanime tra i delegati di tutte le province calabresi. Ed a proposito di storia, è proprio verso una figura di primo piano, l’avvocato cosentino Ernesto Corigliano, fondatore dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, che viene rivolto il primo pensiero del confermato Presidente Mesiti:

«Mi impegnerò fin da subito ad organizzare tutta una serie di eventi in ricordo dell’Avvocato Corigliano, innovatore visionario che si prodigò per la tutela della professione dell’allenatore e lo sviluppo tecnico-culturale e sociale della categoria e che merita di essere ricordato con orgoglio da ogni allenatore calabrese».

Le nuove presidenze provinciali

Si sono tenute invece nella giornata di sabato 7 dicembre le elezioni provinciali che hanno visto l’elezione dei seguenti presidenti:

Claudio Tuoto (Cosenza)

Rosario Salerno (Catanzaro)

Giuseppe Durante (Crotone)

Nazzareno Putrino (Vibo Valentia)

Pasquale Sorgonà (Reggio Calabria)

In molti casi si tratta di nuove figure neo-elette, a testimonianza di un forte processo di rinnovamento degli incarichi istituzionali in seno all’associazione. L’unico caso di riconferma infatti è quello di Pasquale Sorgonà, che nella sezione provinciale di Reggio Calabria ottiene la nomina per il suo secondo mandato consecutivo.