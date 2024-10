AIC, Tommasi: ‘Difficile una sospensione definitiva, ma la Lega Pro…’

"In serie C ci sono presidenti che si vogliono fermare per non pagare, deprimente"

Ancora un intervento del presidente dell’AIC Damiano Tommaso, questa volta intervistato da Il Mattino, dichiarazioni riprese da TuttoC.com: “La decisione finale spetta al Consiglio Federale, se ci saranno le condizioni per riprendere, sarà difficile che si opti per una sospensione definitiva dei campionati. Detto questo, la differenza tra A e Lega Pro è che quest’ultima ha 60 squadre di altrettante città, con sensibilità diverse e soprattutto con la prospettiva che, se si ricominciasse, bisognerebbe rimettere in moto 60 territori che rappresentano tutta Italia. Non sarebbe così semplice.

Leggi anche

In Lega Pro il problema è che ci sono presidenti che vogliono fermarsi per chiudere i conti adesso e non pagare chi deve essere pagato, cercando di avere dal sistema le risorse per coprire eventuali perdite legate al momento che viviamo. Se fosse così, sarebbe deprimente che fosse questo l’obiettivo primario, e non la tutela della salute o la chiusura dei campionati in modo che fosse il campo a stabilire i verdetti sportivi”.