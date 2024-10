Ghirelli: ‘La Reggina? Sono contento che c’è chi non soffrirà’

Dopo il Monza arriva la Reggina, ma con una soluzione decisamente diversa. Come diversa è la reazione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli interpellato da tuttoC: “”Siamo in regime di libero mercato, se la società Reggina ha le risorse io ne prendo atto e sono contento che c’è chi non soffrirà. Detto questo, nulla cambia sulla reale situazione delle società di serie C, c’è il rischio della continuità aziendale e tutti debbono fare grandi sacrifici se vogliamo che il calcio che fa bene al Paese rimanga dopo i crateri aperti dal maledetto virus”.

Leggi anche