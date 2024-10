L’Aida di Giuseppe Verdi arriva al Teatro Cilea di Reggio Calabria

L’attesa è finita. L’Aida di Giuseppe Verdi sarà il nuovo grande progetto firmato Polis Cultura per il Teatro Cilea di Reggio Calabria, in scena il 4 e 6 aprile 2025. Questo evento si preannuncia come uno dei più importanti della stagione teatrale, celebrando un traguardo storico: i 40 anni di Catonateatro (1986-2025).

Una stagione di successi e l’annuncio di Aida

Dopo il grande successo della campagna abbonamenti per la Stagione invernale, conclusa in anticipo per l’elevato numero di richieste, Polis Cultura ha deciso di aggiungere un prestigioso tassello alla sua programmazione 2025, con Aida, una delle opere liriche più famose e impegnative al mondo.

Questo spettacolo rappresenta una nuova sfida per Polis Cultura, che negli anni ha offerto proposte artistiche di alto livello, guadagnando la fedeltà e il sostegno del suo pubblico. Il progetto di Aida era in preparazione da diversi anni, ma solo in occasione delle 40 Stagioni di Catonateatro si è riusciti a raccogliere tutte le risorse necessarie per portarlo a compimento.

L’allestimento firmato Franco Zeffirelli

L’allestimento di Aida che andrà in scena al Teatro Cilea sarà quello firmato dal celebre Franco Zeffirelli, con le splendide scenografie, i costumi e le attrezzerie originali, realizzato in occasione del centenario della morte di Verdi nel 2001. Si tratta di un allestimento di altissimo livello, che include scenografie tecniche di pregio e il prestigioso nome di uno dei più grandi registi della storia dell’Opera.

Orchestra, direttore, coro, regista e cantanti di fama internazionale saranno annunciati a breve, per quello che sarà uno degli spettacoli più impegnativi nella storia della Polis Cultura.

Un evento unico per Reggio Calabria

Non si ricorda, almeno in tempi recenti, una rappresentazione di Aida al Teatro Francesco Cilea di questa portata. Il prestigioso allestimento firmato da Zeffirelli rappresenta un’occasione irripetibile per la città e per il teatro.

La prima di Aida ebbe luogo il 24 dicembre 1871, commissionata a Verdi per l’inaugurazione del Canale di Suez. L’opera ottenne un enorme successo e continua a essere una delle opere liriche più famose e amate al mondo.

Non rimane che attendere ulteriori comunicazioni su quello che si preannuncia come un evento unico ed esclusivo per Reggio Calabria e il suo Teatro.