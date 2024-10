Al Cala Azul iniziano i party domenicali con il ‘Super Sunday on the beach’

Si accendono le domeniche al Cala Azul. Il 30 giugno prenderanno il via i ‘Super Sunday on the beach’, gli imperdibili party presso lo stabilimento balneare di Marina di San Lorenzo.

Sole, mare e divertimento il mix perfetto per trascorrere un pomeriggio ideale, in una cornice che grazie alle spiagge più grandi di tutta la provincia reggina assicurano un’esperienza unica.

Al Cala Azul ben 8 ‘lettoni’ e più di 150 ombrelloni per ospitare reggini e turisti nei party della domenica, format oramai classico e atteso considerato il successo degli ultimi anni.

La musica inizierà alle ore 15, si proseguirà sino al tramonto con le melodie reggaeton e commerciale, in un party che vede coinvolte diverse organizzazioni reggine oltre allo staff del Cala Azul.

Qualità e relax, questi gli ingredienti che lo stabilimento di Marina San Lorenzo offre in tutti i party, gli eventi e la ristorazione. L’estate è oramai entrata nel vivo, il via dei ‘Super Sunday on the beach’ accompagnerà al super evento del 6 luglio, quando al Cala Azul arriverà Giulia De Lellis.