Al Castello Aragonese il premio nazionale simpatia della Calabria

Il castello aragonese di Reggio Calabria sara’ la location della decima edizione del premio nazionale simpatia della Calabria 2016.

Nel corso degli anni illustri personaggi calabresi che onorano la nostra terra nelle proprie attivita’ sono stati insigniti, ricordiamo, Callipo, Caffo, Profazio, Cavallaro, Cirillo, Bonelli, il prof.Scopelliti, Chirico, Capparelli, Perrotta,Pedullà,Gattuso,Calabrese,Evoli,Barbaro,Licordari, Gangeri, Prete, Raffa,Menniti, Loccisano, Scarfò, Criaco,Cacciola, Azzarà, Bove e Limardi,Foti Miseferi e Battaglia,Romeo.

il secolo delle aziende CAFFO e CALLIPO,tanti altri personaggi .

Per l’edizione 2016,c on la consegna del classico orologio da tasca PERSEO delle FS da collezione,le creazioni orafe di MICHELE AFFIDATO,per l’occasione, da quest’anno le targhe in ceramica arigianali prodotte a pellegrina di bagnara e, come consuetudine, molte aziende patner della nostra associazione, doneranno prodotti tipici. Insigniti per quest’anno saranno l’orafo MICHELE AFFIDATO,il medico cardiologo VINCENZO MONTEMURRO,il cantautore PEPPE VOLTARELLI,il giornalista MASSIMO LAGANA’,l’astrofisica SANDRA SAVAGLIO,la grande volontaria in soccorso dei migranti moas REGINA LIOTTA CATRAMBONE, la scrittrice e biografa di Ferlinghetti GIADA DIANO,probabile un’ altro annuncio di premio speciale qualche settimana prima dell’evento.

Da un paio di mesi,l’organizzazione del premio e’ operativa,il programma della manifestazione sara’ inserita nel cartellone delle feste mariane nella citta’ di REGGIO Calabria. Infatti,oltre la cerimonia di consegna dei premi,trovera’ spazio la sfilata dei gioielli di AFFIDATO,la mostra del pittore emergente ALESSANDRO ALLEGRA,successivamente,l’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE PER IL VOLONTARIATO regalera’ alla citta’ lo spettacolo di OTELLO PROFAZIO, LA PENULTIMA SAGRA DEL CANTASTORIE,giunto alla sua trentesima edizione,molti artisti si esibiranno in onore di OTELLO,insignito qualche settimana fa con il prestigioso premio TENCO e, per rendere onore agli oltre cinquant’anni di carriera artistica. La conduzione dell’intera serata sara’ affidata ai notissimi e bravissimi presentatori MARCO MAURO e FRANCESCA RUSSO. TESTIMONIAL come sempre OTELLO PROFAZIO