Al Castello Aragonese la rassegna d’arte contemporanea “Donnamare”

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 30 luglio presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, si svolge la rassegna d’arte contemporanea chiamata “Donnamare”. La rassegna è promossa dall’associazione NAOS Arte&Cultura . L’esposizione si concentra sulla vita dei pescatori, parlando del loro rispetto reverenziale e dell’eventuale soggezione verso un mare che è donna. In mostra, possiamo ammirare delle pitture e delle fotografia, la mostre procede nella torre sud (dedicata alla scultura) e si conclude all’ingresso del Castello con una serie di illustrazioni legate alle sirene e alla personificazione degli oceani. Si vuole mettere in evidenza il legame che esiste tra la donna e¬ il mare, entrambi visti come simbo¬li di vita sin dall’a¬ntichità.

Nella giornata di oggi inoltre alle ore 18.00 si svolgerà l’appuntamento con la narrativa breve con Un altro concorso, dal titolo ” Echi di parole…negli occhi di Donna, nel cuore del Mare”. In questo particolare contesto, si leggeranno i racconti pervenuti. Per l’occasione si svolgerà nella giornata del 29 luglio prossimo anche un workshop fotografico – cosplay a tema dal titolo “Le ninfe del mare”, diretto da Antonio Giuseppe Taccone. La mostra sarà aperta fino al prossimo 30 luglio seguendo i seguenti orari: la mattina dalle ore 9 fino alle ore 13, il pomeriggio dalle ore 16 fino alle ore 19.