Al Castello Aragonese mostra dell’artista Hassan Vahedi

Inaugurazione sabato 1 aprile, ore 17. Castello Aragonese, Piazza Castello, Reggio Calabria

Orari di visita: dal martedì alla domenica, 9-13, 15.30-18.30

Esposizione e catalogo a cura dell’associazione Cartastraccia con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il contributo dell’Istituto culturale dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran.

La selezione comprende circa 50 dipinti frutto di assemblaggio di materiali

lignei di riuso, dove si scorrono onde impetuose, paesaggi affollati, esplosioni

cosmiche, magma spaccato.

Dal recupero di porte, persiane, vecchi mobili di legno, Hassan Vahedi

costruisce le sue “tele”, come un moderno Leon Battista Alberti, crea la sua

“finestra aperta”, per guardare, far guardare, ma soprattutto aprire.

Contrariamente a quella pittura che incornicia il mondo, lo limita e imbellisce,

qui il segno spesso deborda, invade le cornici, allarga lo sguardo e con esso

denuncia l’impossibilità di contenere un universo pulsante, agitato da correnti

sotterranee. Eppure sarebbe riduttivo limitarsi al soggetto – acque, terre e fuochi

– perché protagonista – come sempre nel lavoro di Hassan Vahedi – è la pittura,

e l’urgenza di portare in immagine il brulicare ineffabile, sormontante,

eccessivo del mondo.

Artista iraniano, Hassan Vahedi è fortemente legato alla città di Reggio Calabria, porta sul

Mediterraneo e crogiolo di civiltà e culture, dove l’artista ha raccolto schizzi e impressioni che

rifluiscono nel suo lavoro. Il mare e l’affaccio sull’Etna, gli scorci della città e il suo castello hanno

ispirato una serie di lavori su legno che l’artista ha eseguito dal 2013 al 2016 e che ora propone in

un’esposizione curata dall’associazione Cartastraccia. La selezione comprende circa 50 dipinti a olio

su tavola dedicati a alberi e campagna, mare, cosmo e vulcani.

Hassan Vahedi è pittore, incisore e scultore. Nato nel 1947 a Tehran, si è diplomato in pittura presso

la locale Accademia di Belle Arti. Negli anni Settanta prende parte al gruppo “Talere Iran”, si

trasferisce a Roma, dove si diploma in pittura con Montanarini e Trotti e in scultura con Fazzini e

Greco all’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali

in Italia, Iran, Germania, Francia, Lussemburgo, Svizzera, Brasile. Vive e lavora a Roma.

Attività per bambini connesse all’esposizione:

*visite e laboratori gratuiti per le scuole dell’infanzia e primarie alla mostra: dal 18 al 21 aprile tutte

le mattine su prenotazione a straccialacarta@gmail.com

*letture e laboratorio presso la Biblioteca comunale Pietro de Nava (Via Demetrio Tripepi, 9) per

bambini a partire dai 4 anni: mercoledì 19 aprile alle 16.30, ingresso libero fino a esaurimento posti.