Al Centro Commerciale di Porto Bolaro Zumba for Hospice

Sabato 6 Giugno si terrà una manifestazione di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Hospice di Reggio Calabria.

La palestra Attiva di Mimma Familiari con la grande partecipazione di Pietro Surace ha coinvolto per questo evento altri istruttori nonchè altre palestre reggine.

L’evento si terra all’interno del centro commerciale di Porto Bolaro Shopping Center nell’area adiacente al Media World dove sarà allestita una postazione con volontari dell’Hospice via delle stelle per raccolta fondi e avrà inizio alle ore 16:00 con una esibizione di danza dove saranno impegnati anche i più piccoli, a seguire attività di Zumba e per concludere due raid di indoor cycling (spinning).

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto all’Hospice di Reggio Calabria.

Crediamo che ci sia bisogno di un supporto fattivo che l’Hospice non è in grado di procurarsi nonostante le numerose e generose donazioni.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Sperando con questo evento di regalare un sorriso a chi ne ha veramente bisogno.