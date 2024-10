Al ‘Cilea’ di Reggio Calabria arriva Oscar Farinetti, fondatore di ‘Eataly’

OSCAR FARINETTI - NATALE FARINETTI CONOSCIUTO COME OSCAR, IMPRENDITORE E DIRIGENTE D'AZIENDA, FONDATORE DELLA CATENA EATALY ED EX PROPRIETARIO DELLA CATENA DI GRANDE DISTRIBUZIONE UNIEURO.

Oscar Farinetti presto ospite a Reggio Calabria. Nel 2007 l’imprenditore fondava Eataly, supermercato dedicato alla vendita di generi alimentari italiani di prima qualità; il più grande centro enogastronomico del mondo dove poter comprare e gustare prodotti e piatti della tradizione italiana, con sedi a Tokyo e New York.

Un caso imprenditoriale di successo tutto Made in Italy, dunque, che vuole essere un esempio positivo e ottimistico di come sia possibile fare impresa in Italia. Partendo dal progetto Eataly, Farinetti si è concentrato sull’italianità, sullo sviluppo e sulla valorizzazione del nostro territorio che, come sottolinea l’imprenditore piemontese, è uno dei più ricchi del mondo.

Il 13 giugno, a partire dalle 0re 20, Oscar Farinetti sara presente al Teatro Cilea di Reggio Calabria. In questa serata si parlerà di biodiversità, di cultura, di umanità e di bellezza ma anche di progetti per celebrare una terra da valorizzare e che merita fiducia.

E’ uno sguardo concreto sulle possibilità e le opportunità che l’Italia offre a chi sa coglierle e che vuole regalare ai suoi ospiti un prospettiva nuova, più propositiva e sicura.