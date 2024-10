Al Teatro Odeon “Novecento” di Bernardo Bertolucci

Torna sul grande schermo, in una magnifica versione restaurata, Novecento, uno dei grandi capolavori del cinema italiano, affresco della storia d’Italia raccontato dal genio di Bernardo Bertolucci. Novecento arriva in sala anche a Reggio Calabria, grazie al Circolo Zavattini e al Cine Lab Méliès, restaurato da 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce – Cinecittà e Cineteca di Bologna, presso il laboratorio “L’Immagine Ritrovata” della Cineteca di Bologna.

Martedì 22 e Martedì 29 Maggio 2018 (ore 20.30), un importante evento speciale al Cinema Odeon di Reggio Calabria in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Il film è diviso in due atti: l’Atto I verrà proiettato martedì 22 Maggio ore 20.30, l’Atto II martedì 29 Maggio ore 20.30

Il film, presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 1976 è diviso in due parti per una durata complessiva di 318 minuti, ripercorre la storia d’Italia dal 1900 alla Liberazione attraverso le vicende dei giovani protagonisti interpretati da un cast stellare, da Robert De Niro a Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Laura Betti, Donald Sutherland e Burt Lancaster: è la storia di tre generazioni e della loro lotta di classe in Emilia, sullo sfondo della difficile scena politica italiana.