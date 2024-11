Al consiglio regionale il convegno su stabilità e nomadismo dei giovani calabresi

La Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) e l’Associazione New Deal presentano una conferenza formativa con il noto sociologo calabrese Dott. Antonio Marziale ( Presidente dell’Osservatorio Nazionale sui diritti dei minori) dal titolo “Giovani Calabresi tra Prospettive di Stabilità e Nomadismo” rivolta principalmente ai giovani del nostro territorio troppo spesso costretti ad emigrare in cerca di un futuro migliore.L’incontro si svolgerà mercoledì 14 ottobre alle ore 16:30 presso la SALA MONTELEONE del consiglio regionale.

Saluti

-On. Nicola Irto, Presidente del Consiglio regionale

Introduce e coordina

-Bruna Siviglia, presidente Fidapa sez. RC

Interventi :

-Prof. Francesco Manganaro, docente di diritto amministrativo e Direttore del dipartimento Digiec presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

-Prof. Domenico Nicolò, docente di economia aziendale e coordinatore del corso di studi di scienze economiche;

————————————————————————————————-

# È stato richiesto il riconoscimento di CFU per gli studenti del dipartimento Digiec.

# Modulo di iscrizione online :

http://goo.gl/forms/0zyMoj1ILb

INFO :

Filippo Mallamaci 345 1022636

Vincenzo Battaglia 348 3306077

newdealrc@gmail.com

www.associazionenewdeal.org