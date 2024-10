Reggio, al Convitto Nazionale le “mattinate FAI d’inverno”

La Delegazione FAI di Reggio Calabria ha scelto il Museo San Paolo per l’apertura straordinaria in occasione della 7^ edizione delle “MATTINATE FAI D’INVERNO” per le scuole a cura degli Apprendisti Ciceroni, l’evento nazionale promosso dagli studenti per gli studenti.

Nella nuova sede espositiva del Palazzo della Cultura, il suddetto Museo ha presentato la sua grande collezione di circa 200 antiche icone orientali, dipinti dal XII al XIX secolo, avori e preziosi argenti.

Rinnovato successo degli alunni della classe V E del Liceo d’ordinamento del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” come apprendisti ciceroni, sotto la guida della prof.ssa F. Foti, hanno dimostrato un’approfondita conoscenza del patrimonio pittorico conservato nel museo ed un’efficace competenza espositiva che ha catturato fortemente i numerosi visitatori presenti.

Infatti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado coordinati dalla prof.ssa D.Stillitano hanno effettuato un’uscita didattica presso tale museo, nelle giornate del 27 e 28 novembre 2018. I ragazzi hanno avuto modo di scoprire il patrimonio artistico della loro città, ammirando sculture medievali, tessuti preziosi e straordinari reperti archeologici, un vero e proprio scrigno nel quale si conservano pregiati tesori.

“La storia è vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell’antichità”.

(Marco Tullio Cicerone)