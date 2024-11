Al Festival di Soverato la musica popolare dei Notte battente

Sabato 11 giugno il lungomare di Soverato sarà l’epicentro di una importante manifestazione a carattere regionale,organizzata dalla Pro Loco col patrocinio del Comune, e con la direzione artistica di Giuseppina Sabato.

Ad allietare l’intera manifestazione ci saranno i “Notte Battente, musica etnico-popolare” e delle performance di danza.

Verranno inoltre esposte per la degustazione le tipicità locali di qualità e dell’intera regione e della vicina Sicilia, veri prodotti d’eccellenza del Sud Italia.

Per i Notte Battente è un ritorno sulla costa ionica catanzarese dopo il recente “Festival della Canzone Calabrese”, di Badolato.

Il gruppo “Notte Battente, musica etnico-popolare” di Soveria Mannelli, fondato nel 2013 e di recente costituitosi in Associazione Culturale, si è sempre posto l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli.

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo, tutti calabresi: Angela Bianco (alla voce, castagnette e danze), Salvatore Velino (alla voce, chitarra acustica ed armonica a bocca), Massimo Chiodo (alla voce, fisarmonica, lira e chitarra battente), Vincenzo Perri (al basso), Franco Spezzano (alla batteria), Gianfranco Bianco (al tamburello, tamburi e percussioni), Danilo Perrone (alla chitarra classica) e Romina Campolongo (alle danze).

Un’altra nuova esperienza, quindi, attende i Notte Battente, da inserire tra le altre meravigliose esperienze di cui i componenti del gruppo faranno sempre tesoro e che contribuiscono ad alimentare la voglia di crescere sempre di più, di migliorare e di continuare ad emozionare emozionandosi.