Al MArRC “Cultura e turismo per il futuro di Reggio”

Sabato prossimo 1 dicembre alle ore 17,30 presso il salone delle conferenze del Museo Archeologico di Reggio Calabria Giuseppe Smorto – vicedirettore de la Repubblica – e Giuseppe Falcomatà – Sindaco della ns. città – riparleranno di “Cultura e Turismo per il futuro di Reggio Calabria”. Infatti lo scorso anno il 19 maggio ha avuto luogo un analogo dibattito ed al termine i protagonisti assunsero l’impegno di rivedersi dopo un anno per una verifica e per i programmi in tema di cultura e turismo per l’ultimo anno di governo dell’attuale giunta della città.