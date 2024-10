Al MArRC con la Reggina, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio, martedi 6 febbraio, al MArRC, alle ore 11! In partnership con Lyoness spa, Reggina 2014 presenterà la nuova carta fedeltà, nella sala convegni. Sarà distribuita gratuitamente ai tifosi.

All’iniziativa hanno aderito anche i Club Inter, Roma, Lecce, Empoli e Catania.

Con il presidente della prima squadra amaranto, Mimmo Praticò, saranno presenti tutti! Le Autorità politiche e istituzionali, le società sportive e associazioni di cittadini, gli sponsor, gli abbonati e i giocatori, accompagnati dallo staff tecnico.

La dirigenza ha scelto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria perché – ha dichiarato Praticò – «l’impatto mediatico dell’evento, che sarà pubblicizzato in tutta Italia, porterà un ritorno di immagine per l’amata città di Reggio e per lo storico istituto, così importante per la cultura italiana, in possesso di una delle più ragguardevoli collezioni della Magna Grecia».

«Il Museo non è un’entità separata dalla vita cittadina, ma un luogo vivace, della memoria unita all’innovazione, di conoscenza e insieme di passione, dove cultura è anche divertimento. Il MiBACT ha scelto il tema del gioco per il mese di febbraio. Il calcio è uno dei giochi più antichi e sempre amati. Siamo, quindi, lieti di ospitare Reggina 2014 e i suoi invitati, nel cuore della città». Così il direttore del MArRC Carmelo Malacrino ha commentato l’iniziativa.

Vi aspettiamo!