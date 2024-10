Al Parco Caserta Sport Village ritorna il Summer Camp

Ognuno di noi custodisce all’interno del proprio ‘cassetto dei ricordi’ momenti preziosi che il tempo non potrà mai offuscare. La nostra mente ne è piena. Attimi indelebili che hanno condizionato in positivo la nostra vita, il nostro percorso umano e a volte anche quello professionale.

Parliamo delle esperienze positive che ognuno di noi ha vissuto nel corso della propria infanzia o adolescenza. Tra queste si inseriscono i viaggi, le amicizie, gli sport, il cibo, le avventure ed i campi estivi, veri e propri momenti di svago in cui il gioco ed il confronto con i propri coetanei diventano elemento essenziale di crescita e sviluppo.

Lo staff del Parco Caserta Sport Village, consapevole del successo della scorsa edizione e dell’importanza di esperienze formative come il centro estivo, ha programmato il Summer Camp 2018.

Dopo il periodo di preiscrizioni, che ha visto nascere un primo e numeroso gruppo di iscritti, oggi si aprono ufficialmente le iscrizioni per la nuova edizione del centro estivo più grande della città.

Dall’11 giugno al 28 luglio il Parco Caserta accoglierà centinaia di bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, pronti a scatenarsi tra mille attività sportive nella splendide piscine, nelle spaziose sale, nella fantastica pista coperta e nel verde del parco in un ambiente sicuro, accogliente, attrezzato e con istruttori ed animatori qualificati.

Calcio a 5, freccette, tiro con l’arco, pallamano, pallanuoto (anche femminile) mini volley, ed ancora danza, mini basket, pattinaggio, karate, nuoto, atletica leggera e hockey su prato, novità assoluta di questa edizione nonché laboratori didattici e attività ludico ricreative.

Un vero e proprio villaggio del divertimento in cui poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio di oltre 3000 mq.

Le parole d’ordine sono le stesse dell’anno scorso: sport, divertimento e amicizia.

Per il parcheggio? Ci pensiamo noi. Lo staff mette a disposizione gratuitamente il proprio spazio interno per usufruire di un servizio comodo, sicuro e veloce.

Importanti novità sono previste inoltre per i genitori che iscriveranno i propri figli per più settimane al Summer Camp. Durante i giorni del centro estivo i genitori avranno uno sconto del 50% per tutte le attività del Parco.

Infine quattro settimane di iscrizione al centro estivo del figlio equivalgono ad un abbonamento in omaggio per un attività sportiva a scelta del genitore.

Ti aspettano tante altre novità ed imperdibili offerte.

Per info contatta il numero 366.4569445 e 0965.897520 oppure vieni a trovarci al Parco Caserta Sport Village!

VISITA IL SITO