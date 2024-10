Al Parco della Mondialità “Xenia Book Fair” la fiera del libro all’aperto di Reggio Calabria

Torna per la sua 3 edizione “Xenia Book Fair“, la fiera nazionale del libro all’aperto di Reggio Calabria.

Poesia, letteratura, musica e arte questi i grandi protagonisti ospitati dalla bellissima cornice del Parco della Mondialità di Gallico Superiore.

L’iniziativa prenderà il via giovedì 27 Luglio e terminerà domenica 30. L’appuntamento è per le ore 17:00 per l’inaugurazione della fiera, che prenderà il via con una mostra artistica.

Xenia Book Fair è di fatto una quattro giorni ricca di eventi tutti da scoprire, con la partecipazione di autori ed artisti di fama internazionale, con i quali il pubblico avrà l’opportunità di interagire grazie al “Salotto dell’autore” curato da Elisa Urso, Nanà Bertè e Angelo Cama. La Fiera ospiterà gli artisti Diego Dattola, Adelaide D’Agostino e Alessandro Allegra; sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica Reggio Leggendo.

Qui il programma della Fiera: