Al Parco Ecolandia la degustazione del Pane dello Stretto

Domenica 8 Maggio, dalle ore 11.00 in poi, al Parco Ecolandia verrà presentato il Pane dello Stretto!

In collaborazione con l’Accademia delle Imprese, si svolgerà una degustazione gratuita di questo buonissimo prodotto.

Sei panificatori dell’Area dello Stretto, con la loro eccellente professionalità, hanno deciso di fare rete per realizzare questo pane d’eccellenza, utilizzando solo ingredienti naturali, con una lavorazione tipica degli antichi mestieri.

Durante la mattinata, poi, verranno presentati i “Laboratori creativi” sul riciclo e riuso: una serie di opportunità per imparare e crescere

insieme con attività educative, istruttive e divertenti… per grandi ma soprattutto per piccini!

I Laboratori presentati saranno attivi e disponibili a partire da domenica 15 Maggio.