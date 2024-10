Al porto di Reggio Calabria ‘Pacific’, un mega yacht da 86 metri – FOTO

Al porto di Reggio Calabria è arrivato un mega yacht da 85 metri per 16 di larghezza. ‘Pacific’ il nome dell’imponente imbarcazione, costruita nel 2010 e attualmente sotto bandiera della Cayman Islands.

La barca, che ha al suo interno anche un elicottero, prima di arrivare a Reggio Calabria era stata in Grecia, a Corfù, e in Sicilia precisamente a Riposto, località che si trova in provincia di Catania.

Il proprietario del Pacific è Leonid Mikhelson, il maggiore produttore di gas naturale e principale azionista di Novatek.

Forbes ha stimato il valore netto del suo patrimonio in 16,4 miliardi di dollari; lo scorso anno risultò l’uomo più ricco del Paese. Possiede anche un jet privato «Gulfstream G650» da 70 milioni di dollari.