Al Reggio Village la gradita visita di Luca Silvani (Atalanta)

E’ in continua evoluzione il progetto tecnico e strutturale all’interno del Reggio Village. Vi è stato più volte raccontato delle numerose attività all’interno del centro sportivo tra la Scuola Calcio Francesco Cozza, i campionati degli enti di promozione, gli affitti dei campi da gioco tra amatoriali, poi pallavolo, baseball, pallacanestro, pattinaggio e balli di gruppo.

Una vasta area che, dopo il lungo periodo di chiusura, assegnata all’Asd Valanidi Calcio Giovanile, sta tornando al suo splendore, attraverso interventi che nel tempo ne hanno ridato bellezza e possibilità di sviluppo delle varie attività.

E questa mattina, accompagnato dall’osservatore per la Calabria della società orobica e collaboratore della Scuola Calcio Francesco Cozza, Salvatore Laiacona, ha visitato la struttura del Reggio Village Luca Silvani, responsabile scouting per l’attività di base dell’Atalanta. Un giro perlustrativo e di conoscenza di una delle realtà più importanti della città per quello che riguarda gli impianti ed il settore giovanile. Dopo il Reggio Village, passeggiata anche alla struttura di Parco Longhi Bovetto.

Insieme a Silvani e Laiacona anche il presidente della società reggina Fortunato Martino.