Al Teatro Cilea il concerto solidale a favore dell’associazione persone down

Il Comune di Reggio Calabria, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi Alvaro-Gebbione, Carducci-V. da Feltre, Catanoso-De Gasperi, Falcomatà-Archi, Galluppi-Collodi-Bevacqua, Lazzarino, Nosside-Phytaghoras, Radice-Alighieri, Vitrioli-Principe di Piemonte, ha organizzato un concerto solidale a favore dell’Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria Onlus.

L’iniziativa è promossa dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Nucera, in collaborazione con l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia Lucia Anita Nucera e con l’Assessore alla Programmazione Economica e Finanze, Tributi, Valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico-paesaggistico, Partecipazione e Cittadinanza attiva Irene Calabrò.

Il concerto si svolgerà Venerdì 25 Maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

L’idea è nata durante il sit-in, svoltosi lo scorso 24 Marzo alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’amministrazione comunale, dopo i due incendi dolosi verificatisi a danno dell’ex emeroteca comunale sita in Via Palmi.

La stessa era destinata a diventare un centro per lo svolgimento di attività educative e servizi per persone con sindrome di Down. Lo scorso Giugno 2017 il Comune aveva deliberato il cambio di destinazione d’uso della struttura, dando seguito alla richiesta avanzata dall’Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria attraverso il portale dei Beni Comuni dell’Amministrazione comunale.

“Si vuole coinvolgere il più possibile gli studenti impegnati nell’attività musicale” sostiene l’Assessore Anna Nucera, “in modo da trasmettere loro il reale senso dell’iniziativa: che non è quello di effettuare una mera raccolta fondi ma, più che altro, di stimolare negli alunni sentimenti di accoglienza e cittadinanza attiva.”

Per questo motivo, nei giorni precedenti il concerto, lo staff dell’AIPD Reggio Calabria si è recato presso i diversi Istituti Comprensivi, per parlare agli alunni di solidarietà, accoglienza, inclusione e cittadinanza attiva.

L’ingresso è libero. Ogni contributo in forma di offerta volontaria sarà infinitamente gradito e sarà utilizzato dall’Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria per far fronte ai costi per la ristrutturazione della struttura.

Durante la prima parte si esibiranno in concerto i premiati del concorso Giovani in …Musica III edizione, organizzato dall’Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi; durante la seconda parte della serata si esibirà in concerto l’Orchestra Scuola Media Indirizzo Musicale della Città di Reggio Calabri. Dirigeranno l’Orchestra i Maestri: Roberto Filippo Caridi, Demetrio Labate, Vittorio Musarra, Dario Siclari.

