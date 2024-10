Al Teatro Cilea la rassegna concertistica Ek Rizon

Tornare alle radici. Radici storiche, culturali, sociali di Reggio Calabria. Questo il grande obiettivo della 1a. Rassegna Concertistica “Ek Rizon”, in programma nel corso del mese di giugno, all’interno dello splendido teatro “Francesco Cilea”, e che offrirà alla cittadinanza cinque eventi dalla grande portata culturale ma non solo.

La rassegna, voluta dall’associazione Archigramma e dal Comune di Reggio Calabria, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, sempre sensibile a iniziative di questo tenore, di Federfarma Reggio Calabria e dell’Ordine dei Medici, mira infatti a ridare lustro al primo Teatro della città con eventi concertistici di alto profilo musicale ma anche a sostenere, attraverso una raccolta fondi, iniziative sociali.

Iniziative quali il progetto “Dottor Dog” dell’associazione Diabaino Vip-vip dello Stretto FAND Onlus, sostenuta dal Kiwanis Club “Fata Morgana” di Villa S. Giovanni, che ha come obiettivo l’addestramento di cani d’allerta diabete, ma anche il progetto “Insieme per uno strumento musicale” del Club Lions “Città del Mediterraneo”, che prevede l’acquisto di strumenti musicali per studenti meno abbienti che frequentano corsi preaccademia.

In ognuna delle cinque serate, un ruolo fondamentale sarà quello ricoperto dal prof. Daniele Castrizio che ricorderà alcuni episodi della storia di Reggio Calabria.

In una videointervista, ecco una piccola anticipazione circa la fondazione della città:

La Fondazione di Reggio Calabria – I Racconti di Castrizio

Primo appuntamento con la Rassegna Concertistica “Ek Rizon” è per giovedì 1 giugno, alle ore 20:30, con il concerto del “62 Miles Trio” (Giampiero Locatelli Silvio Ariotta – Emanuele Fuduli).

