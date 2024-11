Al Teatro Cilea lo spettacolo solidale “Incontri di voce in voce”

di Federica Geria – Si svolgerà all’interno del fantastico scenario del Teatro Comunale Francesco Cilea l’imperdibile manifestazione “Incontri di voce in voce”, evento ricco ed emozionante, fatto di musica e parole, ideato dalla Fondazione Giuseppe Marino, nata nell’estate del 2001, per volontà degli eredi di Marino, che oggi ha sede a Gallina.

L’evento benefico nasce in collaborazione con il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Kiwanis Club Reghion 2007, Marocco Musicha, e si prefigge l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Centro Antiviolenza “Casa delle donne”, ente reggino che offre accoglienza e consulenza.

“Incontri di voce in voce” consisterà in un vero e proprio spettacolo di solidarietà verso “le donne sulla via tracciata dal neuropsichiatra Giuseppe Marino che profuse il suo impegno di uomo e di medico per alleviare la sofferenza ad ogni essere umano”.

Lo spettacolo sarà condotto da Giuseppe Livoti, e vedrà la partecipazione di ospiti di grande spessore nel campo musicale ed artistico. Un incontro tra più artisti dunque, che darà vita ad uno show particolare e caratteristico fatto di doti comunicative legate alla voce, che coinvolgà un pubblico di ogni età, trasmettendo emozioni ed energia, grazie alla musica di altissima qualità.

Ospiti di “Incontri di voce in voce”: Patrizio Rispo, attore di teatro, cinema e televisione noto al grande pubblico per “Un posto al sole”, la soap opera trasmessa su Rai 3, dove interpreta il ruolo di Raffaele Giordano. Cosmo Parlato, poliedrico uomo di palcoscenico conosciuto per le sue collaborazioni con Piero Chiambretti, Mina e John Turturro. Barbara Buonaiuto, voce femminile dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore nonché protagonista di indimenticabili concerti in giro per il mondo, anche accanto al soprano, di fama mondiale, Cecilia Gasdia. Marina Mulopulos, affascinante artista dalla voce eccezionale, nei suoi lavori si fondono in totale unità la forza della sua terra d’origine, la Grecia, il suo vissuto in Italia, il blues di tutto il mondo che ha ascoltato. Fabio Macagnino, sognatore e teatrante per passione, inizia il percorso musicale come batterista Rock, allargando i suoi interessi al mondo della world music, approfondendo lo studio dei tamburi a cornice intrecciando la sua attività musicale con quella teatrale.

Appuntamento da non perdere Lunedì 4 Gennaio 2016 al Teatro Comunale “Francesco Cilea” ore 21:00 “Incontri di voce in voce”, spettacolo che vedrà protagonista la voce, “il più antico strumento dell’uomo che diviene veicolo di grandi emozioni in chi l’ascolta”.

Ingresso: 10€ Platea e I Livello – 5€ II e III Livello. Prevendite B’art (C.so Garibalidi).

Per info pagina Facebook “Fondazione Giuseppe Marino” o cellulare 3920506583