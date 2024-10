Al Teatro Cilea lo spettacolo a sostegno dell’Unitalsi

L’associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati (Unitalsi) ed in particolare al loro trasporto in pellegrinaggio presso i santuari italiani ed internazionali. Presente in tutto il territorio italiano si divide in “sezioni” e “sottosezioni”. Generalmente le sezioni corrispondono alle regioni d’Italia con esclusione della Sicilia e della Sardegna che, per vastità di territorio, sono state divise in due sezioni.

Le Sottosezioni corrispondono spesso alle varie diocesi ma, come per le sezioni, anche le diocesi più vaste hanno più sottosezioni. Oltre ai pellegrinaggi, l’associazione cura tramite i propri volontari, attività di assistenza domiciliare, soggiorni estivi ed invernali ed attività di sensibilizzazione sulla condizione del malato ed effettua anche servizio civile, sia in Italia che a Lourdes.

Spesso vengono organizzati eventi culturali a sostegno dell’associazione, uno di questi sarà ospitato dal Teatro Cilea di Reggio Calabria l’11 luglio alle 21. Andrà in scena il Musical dal titolo: «Peter Pan, Annie e Chicago».